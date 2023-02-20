Бесплатный вход для мужчин сделают 23 февраля в музее Ратной палаты в Царском Селе

Мужчин бесплатно пустят в Ратную палату Царского Села 23 февраля. Фото: "Царское Село"

Сотрудники музея-заповедника «Царское Село» сделали сюрприз для мужчин в День защитника Отечества. 23 февраля им откроют бесплатный вход в музей «Россия в Великой войне» в Ратной палате.

Экспозицию составляют самые разные виды вооружения, настоящие документы и личные хозяйственные вещи участников Первой мировой войны.

- Среди экспонатов – вся линейка пулеметов того времени, мундиры разных стран, награды, личные вещи воевавших в Великой войне, - сообщили в пресс-службе «Царского Села».

Кроме предметов военной тематики, представлены и другие. Любители раритетных автомобилей смогут увидеть «Форд» того времени. А настоящие ценители памятников военной истории оценят полковое знамя 112-го пехотного Уральского полка.

К слову, сам музей возвели в Пушкине еще при Николае II как храм воинских подвигов и славы. Он работает с 10 до 18 часов по адресу Фермская дорога, 5А.