Инспекторы ДПС приютили потерявшуюся в Петербурге собачку

Инспекторы ДПС спасли собачку в мороз. Фото: vk.com/dorinspb

Милая и нетривиальная история с участием собаки и полиции произошла в Петербурге. В ночь на 20 февраля, когда в городе резко похолодало, инспекторы ДТП подобрали на улице крохотного йоркширского терьера. Комнатный песик бегал по снегу в 8-градусный мороз.

- Тут такое дело. Инспекторы дежурили по адресу: Витебский проспект, дом 53 корпус 1. К ним прибежал этот песель. На улице -8. Собака бегала по проезжей части, ее чуть не сбили. Хозяина не было. Пришлось взять в патрульную машину, - сообщает паблик «Дорожный инспектор».

Чтобы найти хозяев, полицейские отвезли терьера в ветклинику, но сканирование чипа (должен быть у домашних собак) результатов не дало. А вот сила соцсетей - помогла.

В комментариях к публикации петербуржцы тут же стали предлагать забрать собаку к себе, но другие резонно заметили, что у песика ест хозяева. И действительно, вскоре на сообщение откликнулся молодой человек, который объяснил ситуацию. Его отец гулял собакой, но та сорвалась с поводка, убежала и потерялась.

Сейчас любимца семьи уже вернули домой.