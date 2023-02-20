Помощник криминального авторитета был участником массовой драки с перестрелкой у отеля «Гамма» в Петербурге

Помощник авторитета стал участником массовой драки в отеле. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Помощник криминального авторитета оказался участником массовой драки со стрельбой, которая произошла в отеле «Гамма» на набережной Обводного канала. Это подтверждает источник spb.kp.ru. Вечером 18 февраля в гостинице проходило торжество, в ходе которого подвыпившие гости пустили в ход кулаки. По словам очевидцев, дрались около трех десятков человек. А потом прозвучали выстрелы из «травмата».

- 18 февраля в отеле на набережной Обводного канала произошел групповой конфликт, в ходе которого было применено травматическое оружие. Информация о погибших или пострадавших не подтверждается, - отмечает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, пострадавшие не стали обращаться за медицинской помощью. После сообщений о стрельбе, приехавшими полицейскими было задержано шестеро участников драки. Все они граждане России. Но некоторые оказались хорошо известны оперативникам по связям с криминальным миром.