Новые школы построят в Выборгском и Василеостровском районах Петербурга

Для строительства уже найдены инвесторы Фото: Артем КИЛЬКИН

Две новые школы появятся в Выборгском и Василеостровском районах Петербурга. Уже выбраны инвесторы для их строительства. Учреждение на Морской набережной сможет принять 1375 школьников, а школа на проспекте Энгельса откроет двери для 550 учеников.

- В этих районах живут много молодых семей с детьми, так что школы очень востребованы, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Соглашения с инвесторами, ООО «Мег-Инвест» и ООО «Проектная компания СД 25», будут подписаны в первом квартале текущего года, то есть в ближайшее время. Строительство запланировано в рамках национального проекта «Образование» и будет осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.