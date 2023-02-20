После нападения на полицейского на Сенной площади возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

Пьяный мужчина напал на полицейского на Сенной площади. Он несколько раз ударил сотрудника при исполнении кулаками, повалил его на асфальт. Сообщается, что полицейский изначально хотел предотвратить административное правонарушение, совершенное мужчиной. Из-за этого злоумышленник напал на него.

- В отношении 28-летнего петербуржца возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Петербургу.

Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения для подозреваемого. Перед этим мужчине будет предъявлено обвинение.

Напомним, сотрудники полиции разбираются в жутком инциденте. Им поступило сообщение о том, что мужчину похитили и удерживают в Ленобласти из-за секса с девушкой. Там над жертвой издеваются: отрезали ему палец и рассылают фото друзьям.