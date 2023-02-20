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НовостиОбщество20 февраля 2023 13:01

Автобусы №24М и №27М появились в Петербурге на время ремонта станции «Ладожская»

Напомним, вестибюль закроется для входа и выхода пассажиров 4 марта
Анастасия ОВЧАРЕНКО
Новые автобусы вышли на работу, пока "Ладожская" уходит на ремонт.

Новые автобусы вышли на работу, пока "Ладожская" уходит на ремонт.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Автобусы №24М и №27М появились в Петербурге на время ремонта станции «Ладожская». Напомним, работы в подземке начнутся 4 марта и продлятся 11 месяцев.

- Автобусы ввели заранее, чтобы пассажиры успели привыкнуть к маршрутам до закрытия станции метро «Ладожская», - объяснили в пресс-службе Красногвардейского района, где находится вестибюль.

Маршрут проходит от Площади Александра Невского и повторяет движение автобусов №24 и №27. В обратную сторону транспорт курсирует по тем же трассам, за исключением остановки у станции «Новочеркасская».

Пассажиры смогут проехать этим путем только по будним дням, в часы пик - с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

Напомним, что в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня вестибюль «Технологический институт 1» закроется для входа и выхода пассажиров с 23 по 26 февраля, а также 8 марта. В пресс-службе подземки попросили заранее планировать маршрут.