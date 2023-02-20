Пять пропагандистов запрещенных в России «Свидетелей Иеговых» задержаны в Ленобласти

Сотрудники ФСБ провели обыски в квартирах подозреваемых Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых, причастных к организации секты. На территории Кингисеппского района Ленобласти находился Управленский центр запрещенных в России «Свидетелей Иеговых».

- С 2017 года и по настоящее время религиозные богослужения транслировались через онлайн-платформу для видеоконференций. В противоправную деятельность были вовлечены десятки человек, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

В рамках уголовного дела сотрудники провели обыски в квартирах организаторов секты. Пять человек были задержаны, им вменяется статья "организация деятельности экстремистской организации".

Напомним, ранее в Ленобласти был задержан вербовщик запрещенной организации, который несколько лет искал новых людей, чтобы привлечь их к деятельности и учению.