Завершены поиски пропавшей в Петербурге 18-летней девушки

В Петербурге завершены поиски 18-летней девушки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Волонтеры и полиция завершили поиски пропавшей в Петербурге 18-летней девушки. 16 февраля она ушла из дома и более назад не вернулась. Обеспокоенные родные забили тревогу и обратились за помощью к поисковикам отряда «Лиза Алерт Питер». Через три дня пришла новость что все закончилось

- Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь! - написали вечером 19 февраля поисковики под ориентировкой о поиске.

Подробности, как заведено, они не приводят, чтобы не ранить чувства близких и скрыть от вопросов самого человека.

Сейчас волонтеры заняты розысками 15-летней девочки из Сибири, которую ищут в Красноярске и Тобольске. Но также у поисковиков есть информация, что девочка могла поехать в Петербург.