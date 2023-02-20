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НовостиОбщество20 февраля 2023 13:37

Нарушители платной парковки в центре Петербурга заплатили 1,2 млрд рублей штрафов за год

Парковочные места стали более востребованы в 2022 году
Анастасия НУРАДИЛОВА
Парковочные места стали более востребованы в 2022 году

Парковочные места стали более востребованы в 2022 году

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нарушители правил платной парковки заплатили штрафы общей суммой 1,2 миллиарда рублей в Петербурге в 2022 году. В целом доходы бюджета из-за платной парковки превысили 2,2 миллиарда за прошлый год.

- Впоследствии эти средства могут быть направлены на благоустройство, развитие дорожной инфраструктуры и строительство социальных объектов, - отметил глава Комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев, слова которого приводит «Деловой Петербург».

За минувший год в Северной столице оформлено около 30 тысяч парковочных разрешений, 615 разрешений для размещения элетромобилей, 183 платных годовых абонемента, а также 438 платных ежемесячных абонементов.

Парковочные места в Центральном и Адмиралтейском районах стали в три раза востребованнее в прошлом году по сравнению с 2021 годом.