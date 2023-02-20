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НовостиОбщество20 февраля 2023 14:01

Ученые из Петербурга разработали препарат для лечения тромбоза легких

Лекарство готовят к клиническим испытаниям
Анастасия НУРАДИЛОВА
Лекарство готовят к клиническим испытаниям

Лекарство готовят к клиническим испытаниям

Фото: Артем КИЛЬКИН

Препарат для лечения опасного заболевания легких разработали в Петербурге. Лекарство позволяет снять симптомы, которые возникают при тромбозе. Его создали ученый Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова.

- В своей работе ученые сконцентрировались на тромбоэмболической легочной гипертензии. Заболевание возникает в организме, когда в легких происходит закупоривание важных кровеносных сосудов, - рассказали в ТАСС.

Закупоривание сосудов может привести к опасному повышению давления и сердечной недостаточности. Спустя несколько лет, это может обернуться смертью пациента. Поэтому новые медицинские препараты необходимы.

Исследования разработанного препарата проводились на крысах. Сейчас лекарство готовят к клиническим испытаниям.