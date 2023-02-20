Жители Ленобласти пожаловались на загрязнение огородов канализационными стоками

Специалисты взяли пробы для исследований. Фото: Росприроднадзор

Жители деревни Хвалово обратились в Росприроднадзор из-за загрязнения реки Сузна, которая впадает в реку Сясь. Они пожаловались, что коммунальные стоки попадают не только в водоемы, но и на земельные участки, где выращиваются овощи.

- В момент осмотра установлено, что очистные сооружения находятся в полуразрушенном состоянии. С территории канализационной насосной станции выведена труба, по которой сбрасываются мутные стоки с запахом канализации и по канаве поступают в сторону реки Сузна, - сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Труба находится недалеко от жилых домов, детского сада и детской площадки. Сейчас специалисты взяли пробы стоков для исследований. Далее ведомство планирует согласовать внеплановую проверку с прокуратурой.