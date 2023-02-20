Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Ленинградской области. Жуткое происшествие случилось около железнодорожной станции Тихвин в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

- Сотрудники полиции установили личность гражданина. Погибшим оказался житель Тихвина, мужчина 1964 года рождения, - говорится в сообщении УТ МВД по СЗФО.

Пострадавший шел в колее Первого главного пути и не заметил грузовой поезд, потому что он приближался со спины. На видимость повлияли и плохие погодные условия. Машинист железнодорожного состава пытался экстренно затормозить. Звуковые сигналы подавались неоднократно. Но наезда избежать не удалось.