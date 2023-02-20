Ленинградский зоопарк запустит продажу билетов онлайн

Чтобы увидеть милых животных, больше не придется долго стоять в очереди. Фото: t.me/lenzoopark

Ленинградский зоопарк шагает в ногу со временем. Учреждение запустит сервис по онлайн-продаже билетов. Купить их можно будет на сайте зоопарка. Такая возможность у посетителей появится в ближайшее время. Предполагается, что из-за нововведения удастся сократить очереди.

- Посетители нашего зоопарка давно ждали, когда можно будет купить билеты онлайн, а не стоять в очереди по приезде к нам. Теперь такая возможность у них появится. Это планировалось давно, но воплотить удастся по инициативе нового директора Юрия Журавлева, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Сервис планируется запустить совсем скоро, но точная дата пока не известна. В зоопарке уточнили, что сейчас нововведение находится на этапе подписания договора. Посетители с нетерпением ждут, когда онлайн-продажа будет запущена.