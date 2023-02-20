Пять зданий «Ленфильма», где снимали «Шерлока Холмса», готовят под снос

Площадку «Ленфильма» на улице Тамбасова снесут по решению Госстройнадзора. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Государственная инспекция строительного надзора сообщила о сносе пяти зданий на территории филиала петербургского «Ленфильма» «Сосновая поляна», расположенного на улице Тамбасова. Об этом пишет «Деловой Петербург». Заявителем стала строительная компания РСТИ, которая купила у «Ленфильма» часть территорий за 1,5 млрд рублей в 2021 году. В самой кинокомпании не слышали о судьбе территории.

- К сожалению, мы не в курсе для чего в дальнейшем используют территорию, - заявили spb.kp.ru в пресс-службе «Ленфильма».

«Сосновая поляна» существовала с 1970-х годов. Именно здесь снимали сцену пожара из советского сериала про Шерлока Холмса. А под крышей главного здания некогда гостили сотни исторических автомобилей и и ждали своего звездного часа в кино. Кроме того, территорию использовали при съемках культового фильма «Белое солнце пустыни»,

Напомним, что «Ленфильм» оказался в тяжелейшей экономической ситуации еще до пандемии. С кризисом компании помогает бороться Росимущество и один из крупных российских банков. По их программе к 2025 году «Ленфильм» должен вернуть финансовую стабильность.