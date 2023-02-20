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НовостиОбщество20 февраля 2023 16:05

Бессрочные проездные билеты выдадут детям участников спецоперации из Петербурга

Для этого необходимо заменить действующий льготный билет на новый
Анастасия ОВЧАРЕНКО
Детям участников спецоперации из Петербурга выдадут бессрочные проездные.

Детям участников спецоперации из Петербурга выдадут бессрочные проездные.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дети и подростки, чьи родители участвуют в специальной военной операции (СВО), смогут начать пользоваться постоянными бесплатными проездными билетами. Более того, и даже не нужно будет продлевать каждый месяц. Об этом пообещал городской комитет по транспорту.

Льгота действует в общественном транспорте Петербурга и пригородных поездах. Для приобретения нового билета необходимо обратиться в офисы ГКУ «Организатор перевозок», расположенные на улице Рубинштейна, дом № 32 литера А и площади Ленина, дом № 8/8.

- На постоянном проездном билете разместят фотографию его владельца, - указали на главное изменение в пресс-службе комитета по транспорту.

Поэтому при обращении необходимо иметь при себе фотографию размером 3х4, а также действующий временный проездной билет.

Напомним, что действующий билет можно использовать до 7 марта. После этого срока он становится недействительным. Новый постоянный проездной проработает до 31 декабря 2023 года.