Бессрочные проездные билеты выдадут детям участников спецоперации из Петербурга

Детям участников спецоперации из Петербурга выдадут бессрочные проездные. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дети и подростки, чьи родители участвуют в специальной военной операции (СВО), смогут начать пользоваться постоянными бесплатными проездными билетами. Более того, и даже не нужно будет продлевать каждый месяц. Об этом пообещал городской комитет по транспорту.

Льгота действует в общественном транспорте Петербурга и пригородных поездах. Для приобретения нового билета необходимо обратиться в офисы ГКУ «Организатор перевозок», расположенные на улице Рубинштейна, дом № 32 литера А и площади Ленина, дом № 8/8.

- На постоянном проездном билете разместят фотографию его владельца, - указали на главное изменение в пресс-службе комитета по транспорту.

Поэтому при обращении необходимо иметь при себе фотографию размером 3х4, а также действующий временный проездной билет.

Напомним, что действующий билет можно использовать до 7 марта. После этого срока он становится недействительным. Новый постоянный проездной проработает до 31 декабря 2023 года.