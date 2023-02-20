7-летняя девочка сломала позвоночник во время скалолазания в ТЦ Петербурга

СК проводит проверку Фото: Артем КИЛЬКИН

Маленькая девочка получила травму позвоночника на скалодроме в петербургском торговом центре. Инцидент произошел 20 февраля. Происшествием заинтересовались следователи и организовали проверку.

- Информация о том, что 7-летняя девочка травмировала позвоночник во время скалолазания появилась в СМИ. Ребенок ударился в ТЦ в Приморском районе города, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Петербургу.

По предварительной информации, ребенок сломал позвоночник за неделю до того, как родители все-таки привезли ее в больницу.

- Девочка упала на ягодицы. Сначала травму списали на несерьезный ушиб, но боль не проходила долгое время и школьницу отвезли в больницу. Врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника, - пишет "Мойка 78".

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, которые направлены на выяснение всех обстоятельств случившегося. Специалисты установят причины и условия, поспособствовавшие произошедшему.

Напомним, СК проводит проверку после избиения сотрудника полиции при исполнении на Сенной площади. Злоумышленник повалил полицейского на землю и начал бить кулаками.