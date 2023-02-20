Снежные пункты Петербурга переработали более 1,5 млн кубометров снега с начала зимы

Снег убирают с дорог после каждого снегопада Фото: Олег ЗОЛОТО

Снежные пункты города приняли и переработали более 1,5 миллионов кубометров снега с начала сезона. Напомним, зимний сезон в этот раз стартовал 16 ноября. Предварительный итоги по осадкам подвел Водоканал Санкт-Петербурга.

- Рекордсменами стали снегоплавительные пункты на Мебельной улице и на Кушелевской дороге. Они переработали 156 и 152 тысячи кубометров снега соответственно, - рассказали в пресс-службе организации.

Стационарный снегоприемный пункт на Взлетной улице не сильно отстал и принял 146 тысяч кубометров снега. Благодаря мощности сооружений осадки с улиц Петербурга удается ликвидировать в полном объеме даже после сильных снегопадов.