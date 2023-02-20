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НовостиОбщество20 февраля 2023 17:36

График выплат детских пособий изменили в Ленобласти

Деньги за март будут начислены получателям в апреле
Анастасия НУРАДИЛОВА
Деньги за март будут начислены получателям в апреле

Деньги за март будут начислены получателям в апреле

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

График мартовских детских выплат изменится в Ленинградской области. Для синхронизации с другими пособиями они поступят на месяц позже, то есть в апреле. В феврале упреждающих поступлений не будет.

- Речь идет о региональных ежемесячных пособиях по рождению первого ребенка, а также в случае появления третьего и последующих детей и на несовершеннолетних от трех до семи лет включительно, - пишет Online47.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Ленинградской области.

Деньги за первый весенний месяц получателям начислят 3 апреля. Изменения в графике выплат позволят синхронизировать пособия с графиком Социального Фонда России.

Напомним, средняя зарплата в Петербурге выросла до 94 тысяч рублей за год.