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НовостиАвто20 февраля 2023 18:34

Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют в ночь на 22 февраля

Движение полностью ограничат два раза по 15 минут
Анастасия НУРАДИЛОВА
Движение полностью ограничат два раза по 15 минут

Движение полностью ограничат два раза по 15 минут

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют в ночь с 21 на 22 февраля. Движение автомобильного транспорта будет полностью ограничено с 01:30 до 01:45 и с 02:30 до 02:45. Специалисты проведут работы по монтажу опоры над проезжей частью.

- В связи с производством работ по монтажу П-образной металлической опоры над проезжей частью КАД будет два раза в течение ночи полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На время проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, световая сигнализация. На табло высветится информация о полном перекрытии внутреннего кольца КАД.