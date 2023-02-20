Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют в ночь на 22 февраля

Движение полностью ограничат два раза по 15 минут Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют в ночь с 21 на 22 февраля. Движение автомобильного транспорта будет полностью ограничено с 01:30 до 01:45 и с 02:30 до 02:45. Специалисты проведут работы по монтажу опоры над проезжей частью.

- В связи с производством работ по монтажу П-образной металлической опоры над проезжей частью КАД будет два раза в течение ночи полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На время проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, световая сигнализация. На табло высветится информация о полном перекрытии внутреннего кольца КАД.