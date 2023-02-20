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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 18:48

Пассажир умер в автобусе на Крестовском острове в Петербурге

Мужчине стало плохо во время поездки
Анастасия НУРАДИЛОВА
Врачи скорой помощи констатировали смерть пассажира

Врачи скорой помощи констатировали смерть пассажира

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчине стало плохо в автобусе на конечной остановке «Крестовский остров» в Петербурге. На это обратили внимание сотрудники и другие пассажиры автобуса. Ему вызвали скорую помощь, но смерть петербуржца наступила до приезда врачей.

- Все произошло около десяти часов вечера 19 февраля в автобусе маршрута №10. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть пассажира, - рассказал spb.kp.ru представитель перевозчика АО «Третий парк».

По предварительной информации, умершему петербуржцу было 54 года. Автобусный маршрут №10, как и обычно, ехал от Балтийского вокзала до остановки «Крестовский остров». Что именно случилось с пассажиром, установят специалисты.

Напомним, в Петербурге во время ремонта станции метро «Ладожская» будут ездить автобусы №24М и №27М. Ремонт станции начнется уже 4 марта.