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НовостиЗдоровье20 февраля 2023 19:02

Уровень заболеваемости коронавирусом за неделю вырос на 16,8% в Петербурге

Главный санитарный врач Петербурга заявила о нестабильной ситуации с коронавирусом
Анастасия НУРАДИЛОВА
Уровень заболеваемости коронавирусом за неделю вырос на 16,8% в Петербурге

Уровень заболеваемости коронавирусом за неделю вырос на 16,8% в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом остается нестабильной в Петербурге. В городе чередуются волны роста и спада заболеваемости. Уровень инфицирований на прошлой неделе увеличился на 16,8 процентов.

- Жители Петербурга забывают о мерах осторожности во время роста заболеваемости. Также в Петербурге продолжает циркулировать грипп и ОРВИ, даже когда заболеваемость ковидом идет на спад. Но пандемия при этом не остановлена, - рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главный санитарный врач Наталия Башкетова.

Число внебольничных пневмоний снижается, но в то же время растет уровень заболеваемости ковидными инфекциями, похожих на ОРВИ. У некоторых пациентов болезнь протекает вообще без симптомов.