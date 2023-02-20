Уровень заболеваемости коронавирусом за неделю вырос на 16,8% в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом остается нестабильной в Петербурге. В городе чередуются волны роста и спада заболеваемости. Уровень инфицирований на прошлой неделе увеличился на 16,8 процентов.

- Жители Петербурга забывают о мерах осторожности во время роста заболеваемости. Также в Петербурге продолжает циркулировать грипп и ОРВИ, даже когда заболеваемость ковидом идет на спад. Но пандемия при этом не остановлена, - рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главный санитарный врач Наталия Башкетова.

Число внебольничных пневмоний снижается, но в то же время растет уровень заболеваемости ковидными инфекциями, похожих на ОРВИ. У некоторых пациентов болезнь протекает вообще без симптомов.