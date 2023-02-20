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НовостиЗдоровье20 февраля 2023 19:25

Две больницы Петербурга развернут дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

Больных примут в Госпитале для ветеранов войн и в Александровской больнице
Анастасия НУРАДИЛОВА
Две больницы Петербурга развернут дополнительные койки для больных коронавирусом

Две больницы Петербурга развернут дополнительные койки для больных коронавирусом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дополнительные койки для приема коронавирусных больных появятся в двух городских стационарах. Пациентов с ковидом будут принимать в Госпитале для ветеранов войн и в Александровской больнице.

- Увеличение числа коек согласовано с 20 февраля. Сейчас в городе работают семь стационаров. Если ситуация будет требовать, то мы увеличим это количество, - рассказал председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Пациенты, заболевшие коронавирусом, обычно находятся в больнице в течение пяти-семи дней. Если болезнь протекает тяжело, то петербуржцы могут задержаться в стационаре и больше месяца.

Сейчас в Северной столице почти 30 тысяч человек лечатся от респираторных заболеваний. 11 тысяч из них больны ковидом. Семь процентов нуждаются при этом в госпитализации.