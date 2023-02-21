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НовостиОбщество21 февраля 2023 4:58

Холодно, но будет холоднее: погода в Санкт-Петербурге на 21 февраля 2023

До -9 градусов, небольшой снег и с гололедом обещают днем 21 февраля в Петербурге
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге снова морозно.

В Петербурге снова морозно.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Настоящая зима вернулась в Петербург под конец февраля. В ночь на вторник температура в городе падала ниже -12 градусов, а в пригородах было и все -15! Днем, конечно, будет потеплее. Но все же холодно.

- В течение дня в Петербурге ожидается температура -7...-9 градусов, ветер восточный, северо-восточный умеренный. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться и составит 755 мм ртутного столба, что немногим меньше нормы, - сообщает городской гидрометцентр.

Сильных осадков синоптики не обещают, но небольшой снег в течение суток вполне возможен.

Что касается продолжения недели, то расслабляться не стоит - будет еще холоднее. В ночь на среду прогноз обещает заморозки до -19, а в ночь на четверг и до -20 градусов.

Но потом придет очередной циклон, и под конец рабочей недели снова потеплеет почти до ноля, начнутся сильные снегопады.