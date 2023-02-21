У бывшего гаишника изъяли дом под Петербургом, построенный на неподтвержденные доходы

У бывшего инспектора ГИБДД изъяли дом и гараж. Фото: прокуратура ЛО

Прокуратура Ленобласти добилась обращения в доход государства имущества бывшего гаишника. В надзорном ведомстве подсчитали зарплату инспектора ГИБДД и внезапно поняли, что построить огромный особняк под Петербургом на трудовые доходы он никак не мог.

- Установлено, что в период с 2014 по 2019 годы бывший сотрудник ГИБДД, на принадлежащем ему земельном участке в Сертолово, построил жилой дом, гараж и еще од недостроенный дом, на общую стоимость, превышающую его подтвержденный законный доход, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленобласти.

В ведомстве уверены, что купить участок и построить на нем два дома с гаражом на зарплату простого инспектора гаишник никак не мог. Даже если бы продал что-то из своего имущества.

Решение первого суда об изъятии недвижимости экс-полицейский оспорил, но Апелляционный суд встал на сторону прокуратуры, постановив обратить все в доход государства.