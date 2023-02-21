Петербург пережил самый холодный день февраля

В Петербург пришли морозы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург пережил самый холодный день с начала месяца. 20 февраля контрольные термометры городской метеостанции зафиксировали отметку в -7,2 градуса. Но это лишь цветочки, ведь сегодня будет еще морознее. Об этом предупреждает главный синоптик города Александр Колесов.

- Вчера в Петербурге был самый холодный день февраля этого года. Но сегодня будет намного холоднее, так как -7 градусов - лишь максимум температуры, - сообщает синоптик в своем телеграм-канале.

А в целом погода обещает быть ясной, с небольшим снежком местами и гололедом на дорогах. В ближайшие сутки Петербург и Ленинградскую область ждут суровые по местным меркам морозы. Температура будет падать до -22 градусов в восточных районах области. В западной части 47 региона и в самом Петербурге теплее, но тоже морозно - до -15 ночью и -9 в среду днем.