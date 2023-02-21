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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 7:44

12-летнюю школьницу нашли без сознания в ванне в квартире на юге Петербурга

В Петербурге школьница отравилась угарным газом в ванной
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
12-летняя девочка отравилась угарным газом в ванной.

12-летняя девочка отравилась угарным газом в ванной.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге 12-летняя школьница попала в больницу из-за отравления угарным газом. ЧП произошло в одном из домов по улице Зайцева. Мать забеспокоилась, что ее 12-летняя дочь долго не выходит из ванной. Зашла внутрь и увидела, что ребенок находится без сознания. Женщина срочно вызвала скорую.

- В настоящее время состояние здоровья девочки удовлетворительное, она переведена из реанимации в отделение детской больницы, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета России.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия. Предварительно, причиной инцидента стало неисправное газовое оборудование. Колонку, которой греется водя в квартире, изъяли для проведения экспертизы.

- Зафиксированы нарушения установки и эксплуатации газового оборудования, изъята сопутствующая техническая документация, - отмечают в Следкоме.

Экспертам предстоит установить, насколько правильно работала сама колонка, а также система вентиляции в квартире.