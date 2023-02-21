Движение у Марсова поля в Петербурге ограничат на полтора года с 22 февраля

ГАТИ предупреждает об ограничениях в Центральном районе. Фото: ГАТИ СПб

На полтора года в Центральном районе Петербурга будет ограничено движение транспорта. Об этом водителей предупреждают в Государственной административно-технической инспекции города «(ГАТИ). Речь идет об участке Лебяжьей канавки рядом с Марсовым полем.

- В связи с установкой фасадных лесов с 22 февраля 2023 года по 14 октября 2024 года ограничивается движение транспорта по набережной Лебяжьей канавки от Дворцовой набережной до Миллионной улицы, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

В леса «оденется» здание Санкт-Петербургского государственного института культуры. Кроме основных ограничений, с 22 февраля по 16 марта 2023 года также частично перекроют проезд по Миллионной улице от набережной Лебяжьей канавки до Суворовской площади.

Водителей призывают внимательности. И терпению.