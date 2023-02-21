Остались жена и 6-летняя дочка: мобилизованный из Сланцев погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Сланцев погиб в зоне СВО. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мобилизованный военнослужащий из Сланцевского района Ленобласти погиб в зоне проведения Спецоперации на Донбассе. О гибели Константина Конохова на своей странице в соцсетях сообщила администрации МО «Сланцевский муниципальный район» Марина Чистова.

- В феврале 2023 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб наш земляк. В 2022 году Константин Конохов был призван по частичной мобилизации для защиты интересов нашей Родины. Это был настоящий патриот, ответственный и мужественный человек. Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего, - отметила Чистова на странице ВКонтакте.

Константин Конохов родился в 1991 году в Сланцах. Здесь же окончил школу и лицей. После служил в морской пехоте в Балтийске под Калининградом. После демобилизации работал в родном городе строителем. У погибшего военнослужащего остались жена и 6-летняя дочь.

Прощание с Константином пройдет 21 февраля в Храме Серафима Саровского в Сланцах. После этого военнослужащего похоронят на сланцевском городском кладбище.