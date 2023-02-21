Автомобили китайского бренда VGV будут продавать в Петербурге

В Китае кроссовер VGV U70 стоит меньше миллиона рублей. Но у нас будет дороже. Фото: компания VGV

Еще один китайский автомобильный бренд выходит на рынок Петербурга. О планах открыть продажи техники марки VGV заявила одна из крупных дилерских сетей. Первые машины должны появиться в продаже ближе к осени нынешнего года.

- Автомобильный бренд VGV, входящий в китайскую государственное компанию Sinotruck, появится в продаже в петербургских автосалонах в третьем квартале 2023 года, - пишет «РБК-Петербург».

Планы у дилера наполеоновские. До конца года планируется ввезти в Россию два тысячи автомобилей VGV. Поначалу это будут среднеразмерные кроссоверы U70 Pro и U75 Plus. Следом на рынок должен выйти полноприводный рамный пикап с дизельным двигателем. За ними появятся и внедорожники на той же платформе. А с февраля 2024 года начнутся продажи пассажирских и грузовых микроавтобусов. Еще через год в салоны поступит компактный легковой кроссовер.

Цены будут зависеть от курсов валют, но высокими. В данный момент лишь одна из моделей вписывается в рамки до двух миллионов рублей.

Отметим, что в Китае кроссовер VGV U70 стоит от 87 800, или от 940 тысяч рублей по текущему курсу.

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