Труп женщины найден на месте пожара на Заневском проспекте в Петербурге

Женщина погибла на пожаре в Красногвардейском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Женщина погибла на пожаре в Красногвардейском районе Петербурга. Трагедия произошла утром 21 февраля в доме на Заневском проспекте, где в квартире загорелся коридор. Затем огонь перекинулся на ванную комнату.

- В однокомнатной квартире, в коридоре происходило горение на площади полтора квадратных метра, а также в ванной комнате, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

В 12:28 пожар был ликвидирован, но при осмотре квартиры спасатели обнаружили тело погибшей женщины. После осмотра сотрудниками полиции, труп был направлен в морг для установления точных причин смерти.

Обстоятельства трагического инцидента устанавливаются, причины пожара выясняют дознаватели МЧС.