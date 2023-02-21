Число штрафов за нелегальный алкоголь в Петербурге выросло в два раза

Число "алкогольных" нарушений выросло вдвое. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге вдвое выросло число выявленных правонарушений, связанных с оборотом алкоголя. Об этом рассказали в Главке полиции. Там сравнили данные за последние четыре года и поняли, что сотрудники МВД стали работать гораздо лучше.

- За 2022 год в городе составлено 265 протоколов о нарушении требований к производству или обороту алкогольной продукции. В 2018 году было 116 протоколов, - пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Чаще всего «административка» оформлялась ха производство или продажу алкоголя без лицензии.

При этом эксперты рынка считают, что в абсолютных цифрах число нарушений не такое значительное. И в Петербурге ситуация с оборотом нелегального спиртного или другими подобными преступлениями обстоит гораздо лучше, чем в среднем по стране.