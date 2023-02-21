Суд Петербурга не отпустил осужденного на 14 лет испанского наркобарона на родину Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга отказал в передаче осужденного испанца на родину для отбывания наказания. Мужчина получил срок за перевозку кокаина. Ему было назначено 14 лет строгого режима. Но позже замдиректора ФСИН России попросил отправить мужчину в Королевство Испания.

- Испанец сейчас является основным свидетелем по двум уголовным делам, по которым еще не приняты решения, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Из-за процессуальных препятствий Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении представления.

Напомним, житель Испании был арестован в Петербурге в ноябре 2018 года. Он случайно продал сотруднику правоохранительных органов партию кокаина. Свою вину на судебном заседании он полностью признал.