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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 11:55

Суд Петербурга не отпустил осужденного на 14 лет испанского наркобарона на родину

Испанец проходит основным свидетелем по двум другим уголовным делам
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд Петербурга не отпустил осужденного на 14 лет испанского наркобарона на родину

Суд Петербурга не отпустил осужденного на 14 лет испанского наркобарона на родину

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга отказал в передаче осужденного испанца на родину для отбывания наказания. Мужчина получил срок за перевозку кокаина. Ему было назначено 14 лет строгого режима. Но позже замдиректора ФСИН России попросил отправить мужчину в Королевство Испания.

- Испанец сейчас является основным свидетелем по двум уголовным делам, по которым еще не приняты решения, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Из-за процессуальных препятствий Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении представления.

Напомним, житель Испании был арестован в Петербурге в ноябре 2018 года. Он случайно продал сотруднику правоохранительных органов партию кокаина. Свою вину на судебном заседании он полностью признал.