Завод «Красный Октябрь» застроят жильем в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Территорию завода «Красный октябрь» на Политехнической улице в Петербурге застроят жильем. Площадку готовит к застройке компания «Имхотеп-Девелопмент». Специалисты разработают мастер-план и проектную документацию для собственников участков, а также согласуют перевод земли под застройку и помогут найти инвесторов.

- Компанию «Имхотеп-Девелопмент» для предоставления услуг fee-девелопмента учредил Вячеслав Трактовенко. Fee-девелопмент пользуется спросом, особенно среди непрофильных собственников, поскольку позволяет повысить капитализацию земельного участка, - пишет «Коммерсант».

Напомним, в Петербурге пять зданий «Ленфильма», где снимали «Шерлока Холмса», готовят под снос. Ранее «Ленфильм» продал эти здания строительной компании РСТИ за 1,5 миллиарда рублей в 2021 году.