Александр Беглов назвал послание Путина «новой точкой сборки для страны»

Губернатор прокомментировал Послание президента Федеральному Собранию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию 21 февраля. Его слова прокомментировал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что Послание – это новая «точка сборки» для страны.

- Президент определил четкие цели на ближайшую перспективу в экономике, социальной сфере, государственном строительстве, оказании помощи раненым бойцам, семьям участников специальной военной операции, - сказал глава города.

Он также подчеркнул, что на Северной столице лежит особая ответственность за укрепление технологического суверенитета России, потому что город является крупнейшим промышленным центром.

Беглов прокомментировал и задачи, поставленные президентом, касающиеся спецоперации. По его словам, в регионе скоро появится отделение Государственного фонда, которое будет помогать семьям участников СВО и ветеранам.