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НовостиОбщество21 февраля 2023 12:33

Александр Беглов назвал послание Путина «новой точкой сборки для страны»

Губернатор прокомментировал Послание президента Федеральному Собранию
Анастасия НУРАДИЛОВА
Губернатор прокомментировал Послание президента Федеральному Собранию

Губернатор прокомментировал Послание президента Федеральному Собранию

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию 21 февраля. Его слова прокомментировал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что Послание – это новая «точка сборки» для страны.

- Президент определил четкие цели на ближайшую перспективу в экономике, социальной сфере, государственном строительстве, оказании помощи раненым бойцам, семьям участников специальной военной операции, - сказал глава города.

Он также подчеркнул, что на Северной столице лежит особая ответственность за укрепление технологического суверенитета России, потому что город является крупнейшим промышленным центром.

Беглов прокомментировал и задачи, поставленные президентом, касающиеся спецоперации. По его словам, в регионе скоро появится отделение Государственного фонда, которое будет помогать семьям участников СВО и ветеранам.