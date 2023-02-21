Петербургский «Мюзик-Холл» запустит конкурс на проект памятника Шаляпину

Федору Шаляпину хотят поставить памятник у "Мюзик-Холла". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конкурс на проект памятника Шаляпину хотят запустить в Петербурге. Скульптуру планируют установить в Александровском парке у театра «Мюзик-Холл», где еще 24 года назад появился закладной камень с надписью «Здесь будет памятник Шаляпину».

- В 90-е годы был проведен конкурс на проект памятника. В нем победил скульптор Александр Мурзин. Однако памятник так и не был установлен, - рассказала «Петербургскому дневнику» директор «Мюзик-Холла» Юлия Стрижак.

Вскоре скульптор умер и дело вообще остановилось. Поэтому сейчас театр взял инициативу в свои руки. Руководство связалось с чиновниками Комитета по градостроительству и архитектуре, с главой Петроградского района и направило обращение в Смольный. Осталось дождаться ответов и можно объявлять новый конкурс на проект памятника.

Напомним, что ранее «Мюзик-Холл» назывался «Оперный зал Народного Дома имени Императора Николая II» и был сценической площадкой для великого певца. А вскоре «Мюзик-Холл» получит новое имя - Санкт-Петербургский музыкальный государственный театр имени Федора Ивановича Шаляпина. В этом году поклонники творчества исполнителя отмечают 150-летний юбилей со дня его рождения.