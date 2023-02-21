21 февраля станет самым холодным днем зимы в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что 21 февраля может стать четвертым самым холодным днем этой зимы. Остальные три морозных дня зафиксированы во время новогодних каникул.

- Сегодня солнце нагрело город хорошо. Максимальная температура воздуха повысилась до -7,1 градусов, но уже пошла вниз, - отметил синоптик.

Он рассказал, что над Петербургом могут летать отдельные снежинки. Это зависит от того, что в предстоящие сутки ветер повернется к северному направлению. От Ладожского озера в город прибудет шлейф облаков.

- Облака в морозную погоду образуются над относительно теплой не покрытой льдом водой и посыпают снегом на побережье Карельского побережья, - добавил синоптик Колесов.