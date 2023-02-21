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НовостиОбщество21 февраля 2023 14:02

Александр Дрозденко прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию

Правительству Ленобласти могут позволить использовать резервный бюджет 2024 года
Анастасия НУРАДИЛОВА
Александр Дрозденко прокомментировал послание президента Федеральному Собранию

Александр Дрозденко прокомментировал послание президента Федеральному Собранию

Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Он отметил, что в регионе уже выполнены некоторые поручения главы страны.

- Президент коснулся вопросов, по которым Ленинградская область уже добилась успехов, и всем опытом мы открыто делимся с регионами страны: это развитие программы «Профессионалитет», программа реновации школ, программа создания экотроп и развития экологического туризма, оформление социальных паспортов и поддержка семей участников СВО, - отметил Александр Дрозденко.

В прошлом году Ленобласть направила 0,5 миллиардов рублей на поддержку Донбасса и спецоперации. В этом и следующем году планируется реализовать проекты, касающиеся, в том числе, включения акваторий региона в федеральную программу «Чистая вода». На эти цели могут быть направлены резервные деньги из бюджета 2024 года.