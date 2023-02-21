Александр Дрозденко прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию

Александр Дрозденко прокомментировал послание президента Федеральному Собранию Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Он отметил, что в регионе уже выполнены некоторые поручения главы страны.

- Президент коснулся вопросов, по которым Ленинградская область уже добилась успехов, и всем опытом мы открыто делимся с регионами страны: это развитие программы «Профессионалитет», программа реновации школ, программа создания экотроп и развития экологического туризма, оформление социальных паспортов и поддержка семей участников СВО, - отметил Александр Дрозденко.

В прошлом году Ленобласть направила 0,5 миллиардов рублей на поддержку Донбасса и спецоперации. В этом и следующем году планируется реализовать проекты, касающиеся, в том числе, включения акваторий региона в федеральную программу «Чистая вода». На эти цели могут быть направлены резервные деньги из бюджета 2024 года.