Полицейские нашли 82 килограмма наркотиков у трех наркодилеров в Петербурге

Злоумышленники продавали вещества в интернете. Фото: Скриншот из видео

В Петербурге будут судить мужчин, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков. По версии следствия, один из задержанных является организатором преступной группировки, а еще двое – его сообщники. Во время задержания у злоумышленников нашли 82 килограмма наркотиков.

- Наркотики продавались в трех магазинах в теневом сегменте Интернета. Там же появлялась информация о видах и стоимости наркотиков, - говорится в сообщении официального представителя МВД России Ирины Волк.

Задержанным вменяют 36 эпизодов преступлений по 228 статье Уголовного кодекса. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. Сейчас подозреваемые находятся в следственном изоляторе.