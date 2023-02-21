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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 16:10

Помощника криминального авторитета арестовали по делу о массовой драке у отеля «Гамма» в Петербурге

Мужчину заключили под стражу, чтобы он не подкупил других свидетелей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчину заключили под стражу, чтобы он не подкупил других свидетелей

Мужчину заключили под стражу, чтобы он не подкупил других свидетелей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Помощника криминального авторитета, который стал участником массовой драки в отеле «Гамма», арестовали в Петербурге. Судебное заседание по выбору меры пресечения прошло 21 февраля.

- Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Он знаком с другими участниками случившегося, и может повлиять на них с помощью угроз и денежного подкупа, чтобы те дали показание в его пользу, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд отправил мужчину в следственный изолятор на два месяца. Он пробудет там, как минимум, до 18 апреля.

Напомним, массовая драка со стрельбой на набережной Обводного канала произошла 18 февраля. В этот день там проходило торжество, в ходе которого между выпившими гостями возникла ссора.