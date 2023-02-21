Помощника криминального авторитета арестовали по делу о массовой драке у отеля «Гамма» в Петербурге

Мужчину заключили под стражу, чтобы он не подкупил других свидетелей Фото: Олег ЗОЛОТО

Помощника криминального авторитета, который стал участником массовой драки в отеле «Гамма», арестовали в Петербурге. Судебное заседание по выбору меры пресечения прошло 21 февраля.

- Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Он знаком с другими участниками случившегося, и может повлиять на них с помощью угроз и денежного подкупа, чтобы те дали показание в его пользу, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд отправил мужчину в следственный изолятор на два месяца. Он пробудет там, как минимум, до 18 апреля.

Напомним, массовая драка со стрельбой на набережной Обводного канала произошла 18 февраля. В этот день там проходило торжество, в ходе которого между выпившими гостями возникла ссора.