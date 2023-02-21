Прощание с мальчиком, которого насмерть загрызли питбули в Новгородской области, пройдет 22 февраля

Дане было 9 лет. Фото: СОЦСЕТИ

В поселке Парфино Новгородской области пройдет прощание с мальчиком, которого насмерть загрызли три питбуля в частном доме. Ребенку было всего девять лет. Школьник пришел в гости к другу, и на него напали агрессивные животные.

- Прощание с Даней (имя изменено. – Прим. ред.) пройдет 22 февраля в «холодном зале» у Дегтевых. Похороны назначены на 23 февраля. Приносим искренние соболезнования родителям и родственникам мальчика. Скорбим, - говорится в сообщении в паблике «ЧП Парфино. Новости» во «ВКонтакте».

Напомним, мальчик умер до приезда машины скорой помощи. Собаки с особой жестокостью напали на ребенка: по словам родителей, от лица сына ничего не осталось. Ранее питбули уже нападали на местного кота. Хозяина собак тогда допросили, но наказания после этого не последовало.