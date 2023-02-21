Полкилограмма ювелирных украшений не пропустили через таможню в Пулково. Фото: СЗТУ

Полкилограмма ювелирных украшений не пропустили через таможню в Пулково. Незадекларированные драгоценности нашли у двух жительниц Монголии, которые прилетели в Петербург из Стамбула.

- В ручной клади найдены кольца, браслеты, серьги, цепочки и подвески со вставками из прозрачных камней. Всего 102 украшения общим весом 650 граммов. По словам хозяев сумок, стоимость драгоценностей составляет 200 тысяч долларов США, - говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западного таможенного управления.

Сотрудники таможни не поверили, что украшения нужны девушкам для себя. Назначена таможенная экспертиза. После этого может быть возбуждено уголовное дело из-за подозрения в контрабанде.