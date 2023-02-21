Две машины насмерть задавили пешехода на трассе в Ленобласти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пешеход погиб на трассе под Волосово в Ленинградской области. Мужчина угодил под колеса сразу двух автомобилей. Сначала его сбила женщина-водитель на «Мазде», а следом пролетел автомобиль «Шевроле Нива».

- Авария произошла 20 февраля около 19:54 на 15-ом километре трассы Пружицы – Красный луч в Волосовском районе, - пишет Online47.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

27-летний пешеход шел в попутном направлении посередине проезжей части. После того, как его сбила 28-летняя девушка, на пострадавшего наехал 41-летний водитель, который тоже двигался в попутном направлении.

Мужчина погиб на месте. После дорожно-транспортного происшествия назначена проверка.