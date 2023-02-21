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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 18:38

Женщина погибла под колесами «Рендж Ровера» на Васильевском острове в Петербурге

Полицейские устанавливают личность погибшей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Женщина погибла на месте

Женщина погибла на месте

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники полиции проводят проверку после смертельного ДТП на Большом проспекте Васильевского острова в Петербурге. Авария произошла 21 февраля около семи часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 48-летний водитель на «Рендж Ровере» наехал на женщину, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, - сообщили в ведомстве.

От полученных травм пострадавшая петербурженка погибла на месте. Личность погибшей еще не установлена, этим занимаются сотрудники правоохранительных органов. В ходе проверки они установят все причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, в Ленобласти мужчину переехали сразу два автомобиля. Пешеход умер до приезда машины скорой помощи.