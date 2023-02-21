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НовостиЗдоровье21 февраля 2023 19:05

99% детей в Петербурге вакцинировались от кори

В городе зафиксировано 4 случая заболевания корью с начала 2023 года
Анастасия НУРАДИЛОВА
99% детей в Петербурге вакцинировались от кори

99% детей в Петербурге вакцинировались от кори

Фото: Олег ЗОЛОТО

Четыре лабораторно-подтвержденных случая кори зарегистрировано в Петербурге с начала этого года. Специалисты напомнили жителям города, что прививка остается лучшей мерой профилактики этой болезни.

- Для иммунизации в городе используются три вакцины от кори. Все они безопасны и эффективны, после иммунизации вырабатывается стойкий и длительный иммунитет, - рассказали в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.

99 процентов двухлетних детей уже вакцинировались от кори. Среди детей от шести лет и старше этот показатель колеблется от 97 до 99 процентов. Около 99 процентов петербуржцев в возрасте от 18 до 35 лет тоже не стали игнорировать вакцинацию.

Сейчас в городских медицинских учреждениях имеется вакцина в необходимом количестве.