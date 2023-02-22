Мороз до -8 градусов и солнце обещают в Петербурге в среду, 22 февраля

В среду в Петербурге морозно, но бесснежно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Морозная и солнечная погода ждет жителей Петербурга в наступившую среду. Днем 22 февраля синоптики обещают температуру до -8 градусов и без осадков. Но утром пока заметно прохладнее, поэтому, собираясь на работу, одеваться стоит теплее.

- 22 февраля в Петербурге небольшая облачность, изморозь. Утром -13...-15 градусов, днем -6...-8. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться и составит 765 мм ртутного столба, что немногим больше нормы, - сообщает городской гидрометцентр.

В четверг морозный период продолжится. В ночь на 23 февраля в Петербурге ожидается падение температуры до -18 градусов. А в окрестностях будет до -21. Днем -5...-7 и со слабым снегом.

С пятницы постепенно начнет теплеть, осадки усилятся.