Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 4:55

Мороз до -8 градусов и солнце обещают в Петербурге в среду, 22 февраля

Холодно будет и в четверг
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В среду в Петербурге морозно, но бесснежно.

В среду в Петербурге морозно, но бесснежно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Морозная и солнечная погода ждет жителей Петербурга в наступившую среду. Днем 22 февраля синоптики обещают температуру до -8 градусов и без осадков. Но утром пока заметно прохладнее, поэтому, собираясь на работу, одеваться стоит теплее.

- 22 февраля в Петербурге небольшая облачность, изморозь. Утром -13...-15 градусов, днем -6...-8. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться и составит 765 мм ртутного столба, что немногим больше нормы, - сообщает городской гидрометцентр.

В четверг морозный период продолжится. В ночь на 23 февраля в Петербурге ожидается падение температуры до -18 градусов. А в окрестностях будет до -21. Днем -5...-7 и со слабым снегом.

С пятницы постепенно начнет теплеть, осадки усилятся.