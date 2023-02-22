Три машины горели ночью в центре Петербурга

На Харьковской улице горели припаркованные машины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вой пожарных сирен разбудил ранним утром жителей домов на Харьковской улице, что в центральном районе Петербурга. Причиной стало возгорание припаркованных автомобилей. Сначала вспыхнул один, который подпалил еще два соседних.

- 22 февраля в 04:00 поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская улица, дом 11. В автомобиле «Дэу» выгорел салон, у припаркованного рядом «Опеля» частично обгорел салон, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

Меньше всего пострадал «Сузуки», у которого от жара оплавился задний бампер. Люди в результате возгорания травм не получили. Через 21 минуту после вызова спасатели уже отчитались о ликвидации пожара. Его причины установят дознователи МЧС и полиция.

На тушение огня выезжали две единицы техники и 10 бойцов противопожарной службы.