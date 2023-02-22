«Теплосеть Санкт-Петербурга» перешла на режим повышенной готовности перед февральским праздниками

Коммунальщики перешли на усиленный режим работы перед длинными выходными. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские энергетики и коммунальщики переходят на режим повышенной готовности в преддверии февральских праздников. С 23 по 26 февраля всем горожанам предстоят длинные четырехдневные выходные, в которые увеличивается нагрузка на коммунальные сети.

- В целях обеспечения надежной эксплуатации и бесперебойной работы тепловых сетей с 22 по 27 февраля «Теплосеть Санкт-Петербурга» переходит на работу в режиме повышенной готовности, - сообщает пресс-служба предприятия.

На этот период организовано усиленное круглосуточное дежурство аварийных и ремонтных бригад, которые должны ликвидировать возможные прорывы.

Самих жителей Петербурга просят оперативно сообщать о коммунальных авариях на теплосетях по номерам 004 или 112, ни в коем случае не подходить к местам выхода пара или вытекания воды.