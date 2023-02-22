Петербургские мужчины хотят получать не меньше 120 тысяч рублей

Большинство мужчин в Петербурге хотят получать до 120 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Каждый второй мужчина в Петербурге хочет получать зарплату в 120 тысяч рублей. Это выяснили эксперты рынка труда, изучив сотни и тысячи резюме, опубликованные на портале сервиса по поиску работы hh.ru.

- Петербургские мужчины запрашивают достаточно высокую зарплату: каждый второй хочет получать до 120 000 рублей, каждый десятый – до 180 000 рублей, - сообщает пресс-служба сервиса.

Еще три процента петербуржцев ценят себя очень высоко, поэтому ожидают зарплату в размере до 240 000 рублей. Но есть и приземленные требования. 37 процентов ищущих работу горожан согласны на получку до 60 тысяч на руки.

В топ-3 профессий для трудоустройства входят менеджеры по продажам, водители и программисты. При этом четверть петербуржцев хотела бы работать на удаленке, а треть - иметь гибкий график.