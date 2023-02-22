Мужчина пострадал на пожаре в жилом доме в Шушарах

В Шушарах горел жилой дом. Фото: t.me/pushkin_story

Один человек пострадал и несколько были эвакуированы при пожаре в жилом доме в Шушарах. Пламя возникло на верхнем этаже 11-этажного жилого дома на Окуловской улице. Когда на месте ЧП примчались спасатели, огонь уже выбивался из квартиры на лоджию.

- 21 февраля в 23:38 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, поселок Шушары, улица Окуловская, 5. В трехкомнатной квартире горели комната и коридоре на площади 25 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Через 20 минут после полуночи спасатели отчитались о ликвидации возгорания. Из горевшей квартиры они спасли пожилую женщину, двоих детей и мужчину. Последний пострадал и был госпитализирован бригадой скорой помощи.

Причины пожара выясняются.