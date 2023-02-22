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НовостиЭкономика22 февраля 2023 7:44

Старейший и крупнейший рыбный комбинат Петербурга «РОК-1» сократил более 90% штата сотрудников

Предприятие находится в стадии банкротства
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Рыбный комбинат "РОК-1" сократил почти всех сотрудников.

Рыбный комбинат "РОК-1" сократил почти всех сотрудников.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Некогда крупнейший в России петербургский рыбоперерабатывающий комбинат «РОК-1» почти полностью сократил штат сотрудников. По увольнение попало более 90% работников предприятия. Причиной стало банкротство завода, который последние несколько лет испытывал трудности из-за смены собственников и огромных долгов.

- Ввиду ареста счетов, предприятие не может вести хозяйственную деятельность и выплачивать заработную плату. ОАО «РОК-1» вынужденно приняло решение о сокращении более 90% персонала, - пишет ТАСС.

Отметим, что счета завода были арестованы по требованию кредиторов, которым «РОК-1» должен около четырех миллиардов рублей. Однако руководство предприятия собиралось перезапустить производство и реструктурировать долги. Но 15 февраля 2023 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел процедуру внешнего управления заводом.

На самом заводе с таким решением суда не согласны и готовые го обжаловать. Напомним, что «РОК-1» был основан в Ленинграде более 40 лет назад. До смерти собственника и гендиректора завода в 2018 году, здесь выпускали более 400 видов рыбной продукции. После этого начались трудности, а само предприятие начало процедуру переезда на окраину Петербурга с намерением перенести часть производства в Ленобласть.